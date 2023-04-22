На випадок війни. Китай та Філіпіни створять додаткові канали звязку

Президент Філіппін та міністр закордонних справ Китаю домовились працювати разом, щоб вирішити свої морські розбіжності в Південно-Китайському морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ганон провів переговори із президентом Філіппін Фердинандом Маркосом молодшим та головою МЗС. Сторони пообіцяли докласти спільних зусиль для розв'язання конфілктів у Південно-Китайському морі.

"Ми погодилися встановити більше ліній зв’язку, щоб будь-яка подія, у тому числі військового характеру, яка станеться в Західному Філіппінському морі, пов’язана з Китаєм і Філіппінами, могла бути негайно вирішена", - зазначив Маркос.

Голова МЗС Китаю розповів, що дві країни повинні працювати разом, щоб продовжити традицію дружби, поглибити співпрацю та належним чином вирішити розбіжності. Спільна робота допоможе сприяти миру та стабільності в регіоні та світі.