На випадок війни. Китай та Філіпіни створять додаткові канали звязку
Президент Філіппін та міністр закордонних справ Китаю домовились працювати разом, щоб вирішити свої морські розбіжності в Південно-Китайському морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ганон провів переговори із президентом Філіппін Фердинандом Маркосом молодшим та головою МЗС. Сторони пообіцяли докласти спільних зусиль для розв'язання конфілктів у Південно-Китайському морі.
"Ми погодилися встановити більше ліній зв’язку, щоб будь-яка подія, у тому числі військового характеру, яка станеться в Західному Філіппінському морі, пов’язана з Китаєм і Філіппінами, могла бути негайно вирішена", - зазначив Маркос.
Голова МЗС Китаю розповів, що дві країни повинні працювати разом, щоб продовжити традицію дружби, поглибити співпрацю та належним чином вирішити розбіжності. Спільна робота допоможе сприяти миру та стабільності в регіоні та світі.
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