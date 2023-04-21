Китай створює кіберзброю, щоб захоплювати військові супутники США, - Financial Times

Китай почав працювати над створення кіберзброї, щоб "захопити контроль" над ворожими супутниками в умовах потенційної війни за Тайвань.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як з'ясувала американська розвідка, Пекін поставив перед своїми військовими завдання, які значно перевершують все те, що Росія зараз застосовує в Україні. Китайці нібито хочуть навчитися імітувати сигнали управління ворожими супутниками, щоб взяти їх під свій контроль або вивести з ладу в критичні моменти битви.

"Військові офіційні особи США попередили, що Китай домігся значного прогресу в розвитку військових космічних технологій, в тому числі в області супутникового зв’язку", - пише Financial Times.

Також відомо, що Тайвань теж звернув увагу на важливість супутникового зв’язку для українських військових. Влада Тайваню тепер також прагне побудувати комунікаційну інфраструктуру, яка зможе витримати напад з боку Китаю.