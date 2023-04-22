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На случай войны. Китай и Филиппины создадут дополнительные каналы связи

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Суббота 22 апреля 2023 23:47
На случай войны. Китай и Филиппины создадут дополнительные каналы связи Фото: Китай и Филиппины будут сотрудничать в Южно-Китайском море (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент Филиппин и министр иностранных дел Китая договорились работать вместе, чтобы разрешить свои морские разногласия в Южно-Китайском море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ганон провел переговоры с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом младшим и главой МИД. Стороны пообещали приложить совместные усилия для разрешения конфилктов в Южно-Китайском море.

"Мы согласились установить больше линий связи, чтобы любое событие, в том числе военного характера, которое произойдет в Западном Филиппинском море, связанное с Китаем и Филиппинами, могло быть немедленно решено", - отметил Маркос.

Глава МИД Китая рассказал, что две страны должны работать вместе, чтобы продолжить традицию дружбы, углубить сотрудничество и должным образом разрешить разногласия. Совместная работа поможет содействовать миру и стабильности в регионе и мире.

Ранее мы писали, что посол Китая во Франции заявил, что бывшие советские республики якобы не имеют статуса в международном праве.

Напомним, Китай с помощью кибероружия хочет захватить военные спутники США.

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