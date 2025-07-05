На випадок непередбачених ситуацій. Поліція нагадала водіям, що завжди треба мати в авто

Які речі повинен мати кожен водій в автомобілі

"Під час керування транспортним засобом можуть трапитись різного характеру технічні несправності та непередбачені ситуації на дорозі. Тож ми радимо мати в автомобілі наступні речі", - йдеться у повідомленні.

Що має мати кожен водій:

аптечка;

вогнегасник;

знак аварійної зупинки;

домкрат (цей інструмент можна назвати одним з основних, особливо, якщо йде мова про подорожі за межами населених пунктів;

трос буксирувальний;

компресор;

запасне колесо;

набір інструментів;

каністра з паливом;

ліхтарик та інші речі, які можуть знадобитись для ремонту автомобіля в дорожніх умовах.

Які речі треба возити водіям із собою (скриншот)

Зазначимо, що поліція дає базовий список, але досвідчені водії рекомендують також мати:

пусковий кабель - знадобиться, якщо акумулятор сяде зненацька;

пусковий бустер (powerbank для авто) - особливо корисно взимку;

теплу ковдру або плед - якщо застрягнете в дорозі взимку;

набір одноразових рукавичок - для заміни колеса або ремонту;

мішок з піском або антиковзне покриття - у сніг чи ожеледь;

налобний ліхтарик або світлодіодна лампа - щоб руки були вільні.

Окрім цього, влітку з собою варто возити запас питної води, сонцезахисну шторку, засіб від комах, а взимку - скребок для льоду, щітку, лопату, засіб для розморожування замків.