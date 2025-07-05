На випадок непередбачених ситуацій. Поліція нагадала водіям, що завжди треба мати в авто

У дорозі може трапитися що завгодно - від проколу шини до поломки посеред траси. Саме тому деякі речі в автомобілі не просто бажані, а необхідні.
РБК-Україна із посиланням на публікацію патрульної поліції у Хмельницькій області в Facebook розповідає, що має бути у багажнику в кожного водія.
"Під час керування транспортним засобом можуть трапитись різного характеру технічні несправності та непередбачені ситуації на дорозі. Тож ми радимо мати в автомобілі наступні речі", - йдеться у повідомленні.
Що має мати кожен водій:
Зазначимо, що поліція дає базовий список, але досвідчені водії рекомендують також мати:
пусковий кабель - знадобиться, якщо акумулятор сяде зненацька;
пусковий бустер (powerbank для авто) - особливо корисно взимку;
теплу ковдру або плед - якщо застрягнете в дорозі взимку;
набір одноразових рукавичок - для заміни колеса або ремонту;
мішок з піском або антиковзне покриття - у сніг чи ожеледь;
налобний ліхтарик або світлодіодна лампа - щоб руки були вільні.
Окрім цього, влітку з собою варто возити запас питної води, сонцезахисну шторку, засіб від комах, а взимку - скребок для льоду, щітку, лопату, засіб для розморожування замків.
Нещодавно ми детально розповідали, що має бути в аптечці водія, а також який штраф світить за її відсутність.
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