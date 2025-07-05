На случай непредвиденных ситуаций. Полиция напомнила водителям, что всегда надо иметь в авто

В дороге может случиться что угодно - от прокола шины до поломки посреди трассы. Именно поэтому некоторые вещи в автомобиле не просто желательны, а необходимы.
РБК-Украина со ссылкой на публикацию патрульной полиции в Хмельницкой области в Facebook рассказывает, что должно быть в багажнике у каждого водителя.
"Во время управления транспортным средством могут случиться различного характера технические неисправности и непредвиденные ситуации на дороге. Поэтому мы советуем иметь в автомобиле следующие вещи", - говорится в сообщении.
Что должен иметь каждый водитель:
Отметим, что полиция дает базовый список, но опытные водители рекомендуют также иметь:
пусковой кабель - понадобится, если аккумулятор сядет неожиданно;
пусковой бустер (powerbank для авто) - особенно полезно зимой;
теплое одеяло или плед - если застрянете в дороге зимой;
набор одноразовых перчаток - для замены колеса или ремонта;
мешок с песком или антискользящее покрытие - в снег или гололед;
налобный фонарик или светодиодная лампа - чтобы руки были свободны.
Кроме этого, летом с собой стоит возить запас питьевой воды, солнцезащитную шторку, средство от насекомых, а зимой - скребок для льда, щетку, лопату, средство для размораживания замков.
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