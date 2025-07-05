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На случай непредвиденных ситуаций. Полиция напомнила водителям, что всегда надо иметь в авто

Что всегда должно быть в багажнике (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В дороге может случиться что угодно - от прокола шины до поломки посреди трассы. Именно поэтому некоторые вещи в автомобиле не просто желательны, а необходимы.

РБК-Украина со ссылкой на публикацию патрульной полиции в Хмельницкой области в Facebook рассказывает, что должно быть в багажнике у каждого водителя.

Какие вещи должен иметь каждый водитель в автомобиле

"Во время управления транспортным средством могут случиться различного характера технические неисправности и непредвиденные ситуации на дороге. Поэтому мы советуем иметь в автомобиле следующие вещи", - говорится в сообщении.

Что должен иметь каждый водитель:

  • аптечка;
  • огнетушитель;
  • знак аварийной остановки;
  • домкрат (этот инструмент можно назвать одним из основных, особенно, если речь идет о путешествиях за пределами населенных пунктов;
  • трос буксировочный;
  • компрессор;
  • запасное колесо;
  • набор инструментов;
  • канистра с топливом;
  • фонарик и другие вещи, которые могут понадобиться для ремонта автомобиля в дорожных условиях.

Какие вещи надо возить водителям с собой (скриншот)

Отметим, что полиция дает базовый список, но опытные водители рекомендуют также иметь:

  • пусковой кабель - понадобится, если аккумулятор сядет неожиданно;

  • пусковой бустер (powerbank для авто) - особенно полезно зимой;

  • теплое одеяло или плед - если застрянете в дороге зимой;

  • набор одноразовых перчаток - для замены колеса или ремонта;

  • мешок с песком или антискользящее покрытие - в снег или гололед;

  • налобный фонарик или светодиодная лампа - чтобы руки были свободны.

Кроме этого, летом с собой стоит возить запас питьевой воды, солнцезащитную шторку, средство от насекомых, а зимой - скребок для льда, щетку, лопату, средство для размораживания замков.

Недавно мы подробно рассказывали, что должно быть в аптечке водителя, а также какой штраф светит за ее отсутствие.

Ранее мы писали, какая ошибка на дороге часто приводит к авариям и административной ответственности.

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