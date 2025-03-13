Аптечка автомобіля 2025: все, що має бути на випадок надзвичайної ситуації

Дуже добре, що більшість автомобілістів ніколи не використовували цей обов’язковий компонент безпеки. Але це не значить, що аптечка на борту машини може бути абиякою. Автожурналісти з’ясовували, які засоби першої допомоги мають бути на борту авто цього року.

Про те, що має бути в автомобільній аптечці згідно законодавства 2025 року, читайте в матеріалі РБК-Україна .

На дорозі трапляється будь що, тому цілий перелік законодавчих актів містить вимогу мати в автомобілі набір засобів першої медичної допомоги – аптечку. Природньо, що її вміст також нормується. Показово, що згідно сучасних вимог, всі препарати та допоміжні засоби стосуються тільки надання допомоги при проблемах, характерних для дорожньо-транспортних пригод, і не стосуються загальних, нетравматичного походження, проблем із здоров’ям.

Що покласти в аптечку

Перш за все варто знати, що в більшості випадків нічого класти в аптечку водієві не треба. Якщо спеціалізований комплект купується в аптеці чи іншому правильному місці, все потрібне буде всередині. Щоправда, аптечка при цьому має бути відповідним чином промаркована.

Згідно стандарту ДСТУ 3961-2000 "Аптечка медична автомобільна", в Україні передбачено два види аптечок для автотранспорту. Які відповідно і позначаються як тип № 1 і тип №2. Різниця у тому, що кожна призначена для транспортних засобів з різною можливою кількістю людей на борту. Тип №1 призначений для авто місткістю до 9 осіб, тип №2 – для більш місткого пасажирського транспорту.

Обидва типи аптечок мають по два так звані обов’язкові набори різного рівня. Один з них аварійний – для зупинки кровотечі, другий – так званий експлуатаційний, для використання при інших травмах. Не торкаючись комерційних перевезень, тут ми поговоримо тільки про аптечку типу №1 – призначену для легкових автомобілів.

Автомобільна аптечка №1 – обов'язковий набір №1

Джгут для зупинки кровотечі -1 шт.

Бинт еластичний (розмір 5 м х 10 см) - 1 шт.

Бинт марлевий стерильний (розмір 5 м х 10 см) - 2 шт.

Бинт марлевий стерильний (розмір 7 м х 14 см) - 1 шт.

Бинт марлевий нестерильний (розмір 5 м х 5 см) – 1 шт.

Бинт марлевий нестерильний (розмір 7 м х 14 см) -1 шт.

Серветки з хлоргексидином (чи замінники) (розмір 6 см х 10 см) – 2 шт.

Смужки на гелєвій основі с антимікробною дією полігексаметилен гуанідин гідрохлорида (або замінники) (розмір 10 см х 50 см) - 2 шт.

Серветки кровозупиняючі з фурагіном (чи замінники) (розмір 6 см х 10 см) – 2 шт.

Серветки стерильні (розмір 6 см х 10 см) – 6 шт.

Пакет перев’язувальний стерильний – 1 шт.

Ножиці парамедичні – 1 шт.

Косинка медична перев’язувальна з будь-якої тканини (розмір 50 см х 50 см) – 1 шт.

Гелєва пов’язка для опіків – 1 шт.

Автомобільна аптечка №1 - обов'язковий набір №2

Плівка (клапан) для проведення штучної вентиляції легень – 1 шт.

Рукавички медичні № 8 із поліетилену, комплект – 1 шт.

Термопокривало (розмір 160 см х 210 см) – 1 шт.

Пінцет анатомічний – 1 шт.

Шпильки, що застібаються (т. зв. англійські) – 2 шт.

Якщо аптечки в авто немає

Перш за все скажемо, що відсутність аптечки в машині – це не тільки порушення Правил дорожнього руху, а в першу чергу ознака низької громадянської свідомості водія. Адже допомога може знадобитись не тільки йому самому, а й співвітчизникам, які поряд потрапили в біду. А щодо покарання з боку держави – штрафу за відсутність аптечки в авто не існує.

ПДР України у п. 31.4.7 говорять, що без аптечки експлуатувати машину не можна. Покарання за це передбачає ст. 125 Кодексу про адміністративні порушення – тільки у вигляді попередження, але ніяк не штрафу. Тому якщо хтось надто завзятий намагатиметься оштрафувати вас за негаразди з аптечкою, нагадайте йому про КоАП і попросіть назвати статтю, за якою планується накласти штраф. Найчастіше інспектори в такому випадку посилаються на ст. 121 КоАП (штраф 340 – 425 грн). Але ця стаття карає за керування несправним транспортним засобом – згідно п. 31.4.7 Правил дорожнього руху. Зрозуміло, що пов’язувати аптечку з технічним станом машини не можна.

Коротко

Якщо ви свідомий громадянин і відповідальний водій, було б правильно не тільки укомплектувати аптечку всім необхідним, а й навчитись де чому. Як бачите, в переліку необхідних компонентів є кілька засобів, які передбачають певний алгоритм користування – перев’язувальні засоби, клапан вентиляції легень тощо. І одного разу може статись, що ці інструменти для порятунку чийогось життя опиняться у ваших руках. Тому бажано навчитись користуванню цими засобами – хоча б звернувшись до того чи іншого відеокурсу.

При підготовці статті були використані Правила дорожнього руху України, КоАП, наказ Мінекономрозвитку № 622 від 11.06.2013 р. та ДСТУ 3961-2000.