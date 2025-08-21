Исключение по CBAM для Украины внесли в План действий по евроинтеграции

Комитет по промышленной экологии и устойчивому развитию Европейской Бизнес Ассоциации (EBA) приветствует решение Кабмина Украины включить в План действий по евроинтеграции получение временного исключения от действия Механизма пограничной углеродной корректировки (CBAM).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление ассоциации.

"Это очень важный шаг для бизнеса, ведь он будет способствовать сохранению конкурентоспособности украинских компаний на европейском рынке и поддержит национальную экономику в условиях войны", - считают в ЕВА.

Члены Комитета Ассоциации неоднократно отмечали, что СВАМ может стать существенным барьером для украинского экспорта без надлежащей финансовой поддержки и отсрочки внедрения механизма.

В ассоциации выразили убеждение, что временное исключение по СВАМ позволит украинским компаниям сосредоточиться на возобновлении производства, внедрении инноваций и постепенной декарбонизации в соответствии с европейскими стандартами.

"Ассоциация искренне благодарит правительство за учет позиции бизнеса. Мы продолжим сотрудничество с государством и международными партнерами для создания благоприятных условий для бизнеса и ускорения интеграции Украины с ЕС", - говорят в EBA.

СВАМ для Украины

Механизм пограничной углеродной корректировки (CBAM) предполагает введение углеродной пошлины на импорт в ЕС таких товаров, как сталь, цемент, удобрения, электроэнергия, алюминий и водород.

По данным Федерации работодателей Украины, в случае внедрения СВАМ для Украины, уже к 2034 году падение ВВП составит $8,7 млрд к 2026 году, а в 2034 - уже $11,3 млрд.

Также Украину ожидает уменьшение налоговых поступлений и социальных взносов в бюджеты и фонды всех уровней вследствие сокращения деловой активности - оно может составить $2,8 млрд в 2026 году и достичь $3,6 млрд в 2034 году.

Эксперты отмечали, что для Украины, поставляющей в ЕС значительные объемы продукции с высоким углеродным следом, CBAM представляет серьезную угрозу и может ударить по экспорту.