Виновные во взрывах в Балаклее будут лишены должностей, - Хомчак

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак заявил, что недавняя трагедия на складах боеприпасов возле Балаклеи Харьковской области стала результатом служебной халатности, и виновные в этом будут лишены должностей. Об этом он заявил в интервью "Укринформу".

По его словам, после расследования многие лишатся своих должностей.

"Здесь был случай халатности тех, кто должен был контролировать и организовывать эту работу. Поэтому, когда завершится расследование, гарантирую, многие лишится своих должностей, а возможно, и уйдут из Вооруженных сил за то, что они это допустили… Я никому не буду прощать таких случаев, потому что безнаказанность порождает только больший беспорядок и опасность", - сказал Хомчак.

Он заявил, что это был первый случай в ВСУ, когда во время инцидента на складах боеприпасов погибли военные саперы.

Напомним, 17 ноября в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи скончался военнослужащий, который получил ранения в результате взрывов на военном арсенале в Балаклее.

15 ноября прогремели взрывы на территории военного арсенала в Балаклее Харьковской области. Изначально сообщалось, что ранения получил один сапер.

Позже в Генеральном штабе сообщили, что взрывы на территории военного арсенала являются плановой утилизацией боеприпасов. На территории, где проходила плановая утилизация, прозвучало около 20 взрывов в специально оборудованном котловане.