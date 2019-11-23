Винні у вибухах в Балаклії будуть позбавлені посад, - Хомчак

Начальник Генштабу Збройних сил України (ЗСУ) Руслан Хомчак заявив, що недавня трагедія на складах боєприпасів біля Балаклії Харківської області стала наслідком службової недбалості, і винні в цьому будуть позбавлені посад. Про це він заявив в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, після розслідування багато позбудуться своїх посад.

"Тут був випадок недбалості тих, хто повинен був контролювати і організовувати цю роботу. Тому, коли завершиться розслідування, гарантую, багато втратить своїх посад, а можливо, і підуть зі Збройних сил за те, що вони це допустили... Я нікому не буду прощати таких випадків, тому що безкарність породжує тільки більший безлад і небезпеку", - сказав Хомчак.

Він заявив, що це був перший випадок в ЗСУ, коли під час інциденту на складах боєприпасів загинули військові сапери.

Нагадаємо, 17 листопада в Харківській міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги помер військовослужбовець, який отримав поранення в результаті вибухів на військовому арсеналі у Балаклії.

15 листопада прогриміли вибухи на території військового арсеналу в Балаклії Харківської області. Спочатку повідомлялося, що поранення отримав один сапер.

Пізніше в Генеральному штабі повідомили, що вибухи на території військового арсеналу є планової утилізацією боєприпасів. На території, де проходила планова утилізація, пролунало близько 20 вибухів у спеціально обладнаному котлі.