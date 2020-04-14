Виновные в распространении COVID-19 понесут ответственность, - Помпео

Виновные в распространении коронавируса COVID-19 понесут ответственность, но в первую очередь необходимо сосредоточиться на восстановлении мировой экономики. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, говорится на сайте Госдепа.

Помпео выразил сожаление в том, что Китай своевременно не предоставил информацию о новом вирусе, появившемся в Ухане.

"У нас будет время убедиться, что мы все понимаем, что произошло, и что те, кто виновен в этом, понесут ответственность. Я уверен, что это произойдет. На данный момент я думаю, что нам абсолютно необходимо сосредоточиться на стоящей перед нами задаче создания таких систем, которые позволят нам вновь открыть американскую экономику, а в конечном счете и мировую экономику", - заявил он.

Помпео считает, что сейчас важно понять, как и где все началось, чтобы избежать повторения такой ситуации в будущем.

Напомним, ранее сенатор-республиканец США Марта Максалли заявила, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус помог Китаю скрывать истинные данные о распространении коронавируса.

В связи с этим президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения.