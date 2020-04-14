Винні в поширенні COVID-19 понесуть відповідальність, - Помпео

Винні в поширенні коронавірусу COVID-19 понесуть відповідальність, але в першу чергу необхідно зосередитися на відновленні світової економіки. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, йдеться на сайті Держдепу.

Помпео висловив співчуття в тому, що Китай своєчасно не надав інформацію про новий вірус, що з'явився в Ухані.

"У нас буде час переконатися, що ми всі розуміємо, що сталося, і що ті, хто винен у цьому, понесуть відповідальність. Я впевнений, що це відбудеться. На даний момент я думаю, що нам абсолютно необхідно зосередитися на завданні, яке стоїть перед нами, - завдання створення таких систем, які дозволять нам знову відкрити американську економіку, а в кінцевому рахунку і світову економіку", - заявив він.

Помпео вважає, що зараз важливо зрозуміти, як і де все почалося, щоб уникнути повторення такої ситуації в майбутньому.

Нагадаємо, раніше сенатор-республіканець США Березня Максаллі заявила, що генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус допоміг Китаю приховувати справжні дані про поширення коронавірусу.

У зв'язку з цим президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може призупинити фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я.