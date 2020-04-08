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Трамп заявил, что может прекратить финансирование ВОЗ

Новости » В мире     08.04.2020 - 05:40
Трамп заявил, что может прекратить финансирование ВОЗ
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Дональд Трамп хочет "изучить возможность" остановки выплат ВОЗ

Вашингтон может приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом на брифинге заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, ВОЗ получила огромное количество денег от США.

"Мы выделяли как мажоритарные участники огромную часть денег, а они критиковали мое решение по ограничению передвижений. И они ошибались насчет многих вещей, и, судя по информации от них, было похоже, что они очень ориентированы на Китай. Итак, мы очень внимательно рассмотрим все это. Мы остановим выплаты ВОЗ. И посмотрим", - сказал Трамп.

Трамп уточнил, что имел в виду "изучить возможность" остановки выплат.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призывают руководства стран не спешить снимать карантинные ограничения для противодействия распространения коронавируса.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что исследованием вакцины против коронавирусной болезни занимаются в более чем 70 странах мира.

Также РБК-Украина сообщало, что сенатор-республиканец США Марта Максалли заявила, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус помог Китаю скрывать истинные данные о распространении коронавируса.

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Новости Украины ВОЗДональд Трамп
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