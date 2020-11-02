Виновника смертельного ДТП под Киевом приговорили к 10 годам тюрьмы

Фото: место ДТП (kyiv.gp.gov.ua)

Виновника смертельного дорожно-транспортного происшествия под Киевом, в котором погибла семья, приговорили к 10 годам тюрьмы. Авария произошла 12 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Соответствующее решение суд вынес в понедельник, 2 ноября.

"Суд в полном объеме поддержал позицию прокурора и приговорил обвиняемого к максимальному наказанию, предусмотренного санкцией статьи, а также лишил права управлять транспортным средством сроком на 3 года. Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск потерпевших о возмещении причиненного вреда", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, смертельное ДТП на столичном шоссе произошло 12 июля. Тогда внедорожник, под управлением Антона Желепы, выехав на встречную полосу, совершил столкновение с другим автомобилем. В результате аварии погибли четыре человека, среди которых двое детей. Еще одному ребенку удалось выжить. При этом Желепа находился за рулем в пьяном состоянии.

Как писало РБК-Украина, виновника данного ДТП ранее семь раз штрафовали за пьяное вождение.

Тогда президент Владимир Зеленский выступил за пожизненное заключение для водителей, которые устроили пьяное ДТП с жертвами.