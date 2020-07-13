ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Зеленский выступил за пожизненное заключение за пьяные ДТП с жертвами

Киев, Понедельник 13 июля 2020 19:59
Зеленский выступил за пожизненное заключение за пьяные ДТП с жертвами
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

В течение недели правительство должно сформировать план в соответствии с этой идеей

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за пожизненное заключение для водителей, которые в состоянии опьянения создают аварийную ситуацию на дороге, влекущую гибель человека. Ответственные чиновники должны предоставить результаты работы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Если вождение в пьяном состоянии повлекло гибель - срок наказания должен быть увеличен. Возможно, к пожизненному заключению. Я - за максимальную криминализацию этих преступлений. Жестко и надолго. И с максимальной оглаской... И чтобы ни один суд не думал кого-то "отмазать", - заявил президент.

Зеленский также обратился к премьер-министру, чтобы в течение недели правительство подготовило предложения по повышению безопасности дорожного движения.

"И напоследок. Мы с вами не можем влиять на правоохранительные органы и суды, но это дело будет на моем личном контроле. За этим будет следить, уверен, вся страна. Никто не поймет, если это человек, из-за которого погибло такое количество людей, каким-то образом, через какие-то условия или знакомства, выйдет под залог, на свободу или на поруки", - отметил он.

РБК-Украина писало, что Рада хочет ужесточить наказание за пьяное вождение.

Ранее Зеленский поддержал ужесточение наказания за пьяное вождение на фоне смертельного ДТП под Киевом, в котором погибли четыре человека.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Владимир ЗеленскийДТП
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь