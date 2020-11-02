Винуватця смертельної ДТП під Києвом засудили до 10 років в'язниці

Фото: місце ДТП (kyiv.gp.gov.ua)

Винуватця смертельної дорожньо-транспортної пригоди під Києвом, в якому загинула сім'я, засудили до 10 років в'язниці. Аварія сталася 12 липня.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Києва.

Відповідне рішення суд виніс у понеділок, 2 листопада.

"Суд в повному обсязі підтримав позицію прокурора і засудив обвинуваченого до максимального покарання, передбаченого санкцією статті, а також позбавив права керувати транспортним засобом строком на 3 роки. Крім того, суд в повному обсязі задовольнив цивільний позов потерпілих про відшкодування заподіяної шкоди", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, смертельне ДТП на столичному шосе сталося 12 липня. Тоді позашляховик, під керуванням Антона Желепа, виїхавши на зустрічну смугу, зіткнувся з іншим автомобілем. В результаті аварії загинули чотири людини, серед яких двоє дітей. Ще одній дитині вдалося вижити. При цьому Желепа перебував за кермом у п'яному стані.

Як писало РБК-Україна, винуватця даного ДТП раніше сім разів штрафували за п'яне водіння.

Тоді президент Володимир Зеленський виступив за довічне ув'язнення для водіїв, які влаштували п'яне ДТП з жертвами.