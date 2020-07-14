ДТП под Киевом: подозреваемого семь раз штрафовали за пьяное вождение

Фото: Антон Желепа (скрин из видео Pavlovsky News)

Желепа уже отбыл один срок за смертельное ДТП

Подозреваемого в совершении пьяного ДТП под Киевом Антона Желепу ранее семь раз штрафовали за пьяное вождение. Также ранее он отбывал тюремный срок за аварию с погибшим.

Об этом во время перерыва на суде заявила прокурор Дарья Милюкова.

По ее словам, Желепу ранее уже привлекали к уголовной ответственности за смертельное ДТП, и он отбыл наказание. Кроме того, его привлекали за избиение правоохранителя.

"Также привлекался к административной ответственности трижды за насилие в семье, мелкое хулиганство и семь раз за вождение в состоянии алкогольного опьянения", - отметила Милюкова.

Она добавила, у следствия на сегодня есть две версии.

"Это, во-первых, что автомобиль был угнан. Вторая версия - то, что ему владелец автомобиля передал ключи. Эти две версии следствие проверяет, сказать на 100% я сейчас не могу. Владелец автомобиля не давал показания прокуратуре", - сказала прокурор.

Обвинение просило для него содержание под стражей без залога, поскольку Желепа является уроженцем Приморском края Российской Федерации и в виду такого "послужного списка" мог бы попытаться скрыться от следствия.

Отметим, сегодня Шевченковский райсуд Киева арестовал Желепу за совершение ДТП, в котором погибли четыре человека. На суде он полностью признал вину. По данным следствия, на момент аварии в его крови было 1,32 промилле алкоголя.

Напомним, 12 июля на Столичном шоссе под Киевом подозреваемый на Mercedes на встречной полосе врезался в автомобиль Hyundai, в котором ехала семья из пяти человек. В результате ДТП выжил только один ребенок.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию и выступил за пожизненное заключение для водителей за пьяные ДТП с жертвами.