Нагадаємо, минулого тижня внаслідок влучання дрона по автостоянці у Вінниці загинула жінка, ще одна постраждала. Тоді загорілися чотири автомобілі.

У ніч на 13 листопада росіяни атакували Вінницю дронами. Внаслідок удару згорів житловий будинок, вибуховою хвилею пошкодило багатоповерхівки та дитсадок, постраждали щонайменше дві людини.

Ще раніше, 1 листопада, на Вінниччині двоє людей загинули внаслідок удару РФ. Тоді російський дрон влучив у територію гуртожитку професійного училища, поранення отримали троє дітей.