Західні регіони України ще з ночі перебувають під атакою дронів. Вибухи чули одразу в кількох містах, а над країною фіксують близько 70-80 ворожих цілей.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про атаку на захід України 17 листопада.

Закарпаття

У Мукачеві на Закарпатті пролунали вибухи. Про наслідки наразі нічого не відомо.

Тернопільщина

На території Тернопільщини фіксують багато ворожих дронів. На тлі масованої атаки було чути вибухи.

За даними моніторингових каналів, вектор руху ворожих цілей - західні області. Про це повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух.

Він наголосив, що загроза для Тернопільщини зберігається протягом цієї доби і є особливо високою.

“Прошу усіх максимально відповідально реагувати на сигнали повітряної тривоги. Це реальна небезпека!”, - закликав Пастух.

"Жовта тривога може тривати довго. Тому варто підготуватися до можливих аварійних відключень: зарядити телефони й павербанки та набрати запас води", - додав міський голова Тернополя Сергій Надал.

Чернівці

Чернівці частково залишилися без світла через атаку Росії. Про це повідомив міський голова Чернівців Роман Клімчук.

За його словами, у місті наразі не їздять тролейбуси. Замість них місцева влада організовує автобуси.

Львівська область

На Львівщині є наслідки атаки РФ. Про це повідомив начальник ОВА Максим Козицький.

"В одному зі сіл Золочівського району у полі впав ворожий безпілотник. Неподалік є житловий будинок. На місці працюють профільні служби. Інформації про постраждалих чи руйнування наразі не надходило", - йдеться у заяві.

Рівне, Луцьк та інші західні області

В інших західних областях упродовж ночі також фіксували проліт ворожих дронів. Вибухи вже чули в Рівному та Луцьку, там працювала ППО.

На Рівненщині понад 300 населених пунктів залишились без світла через атаки РФ. Об'єкти критичної інфраструктури переходять на альтернативні джерела живлення.

Вінницька область

У Вінниці внаслідок влучання по автостоянці загинула жінка.

"Загорілися два легкові та два вантажні автомобілі. На жаль, одна жінка загинула, ще одна жінка травмована", - йдеться у заяві начальниці ОВА.

Станом на ранок багато ворожих цілей зафіксовано на заході країни. “Шахеди” цілими роями летять через Хмельниччину та Тернопільщину далі на захід.