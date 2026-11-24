Напомним, на прошлой неделе в результате попадания дрона по автостоянке в Виннице погибла женщина, еще одна пострадала. Тогда загорелись четыре автомобиля.

В ночь на 13 ноября россияне атаковали Винницу дронами. В результате удара сгорел жилой дом, взрывной волной повредило многоэтажки и детсад, пострадали по меньшей мере два человека.

Еще раньше, 1 ноября, в Винницкой области два человека погибли в результате удара РФ. Тогда российский дрон попал в территорию общежития профессионального училища, ранения получили трое детей.