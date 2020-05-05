В Винницкой области за сутки выздоровели от коронавируса 70 человек

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В области самый высокий показатель среди выздоровевших от вируса

В Винницкой области от коронавирусной инфекции выздоровели 70 пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.

Как сообщается, в Винницкой области за сутки вылечились от коронавируса 70 человек, в общем это число составляет 216 жителей области, или 48% всех выявленных больных коронавирусом. Это самый высокий показатель среди регионов страны.

Как отмечается, в целом в области зарегистрировано 454 случая заражения коронавирусом, из них 18 за последние 24 часа.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что сегодня в Украине от коронавирусной инфекции 256 пациентов выздоровели.

Также по состоянию на 5 мая в Украине заразились коронавирусом уже 12 697 человек, за сутки количество новых случаев уменьшилось. За минувшие сутки коронавирусом заболели 366 человек, из которых 100 человек госпитализировали.

Вместе с тем РБК-Украина ранее сообщало, что Кабинет министров анонсировал поэтапное ослабление карантинных ограничений в Украине с 11 мая. При этом сам карантин продлили до 22 мая.