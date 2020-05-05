Коронавирусом в РФ заразились более 150 тыс. человек

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За сутки выявлено 10,1 тыс. случаев заражения

В России зафиксировано более 150 тыс. случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

За последние сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у более 10 тыс. человек. Суточный рост числа новых случаев составил 7%. Всего в стране зарегистрировано 155 370 заболевших в 85 регионах. Больше всего случаев зарегистрировано в Москве (80 тыс.) и области (15,7 тыс.), а также в Санкт-Петербурге (5,5 тыс.).

Число жертв вируса в РФ за сутки увеличилось на 95 человек. Всего с начала пандемии умер 1451 россиянин. Еще почти 20 тыс. граждан выздоровели от инфекции.

3 мая Россия установила анти-рекорд по числу новых заражений. За сутки инфекцию подтвердили у 10 633 человек. 4 мая сообщалось о 10,5 тыс. зараженных. Кроме того, 2,7 тыс. случаев заболевания зафиксировали в российской армии.

РБК-Украина также сообщало, что коронавирус подвердили у российского премьер-министра Михаила Мишустина. На время его самоизоляции исполняющим обязанности главы правительства РФ назначили Андрея Белоусова.