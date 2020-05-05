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В Украине за сутки от коронавируса выздоровели 256 человек

Новости » Коронавирус     05.05.2020 - 09:46
В Украине за сутки от коронавируса выздоровели 256 человек
Фото: Максим Степанов (facebook.com StepanovMV)

В Украине наблюдается положительная тенденция выздоровлений больных коронавирусом

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине от коронавирусной инфекции выздоровели 256 пациентов. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он сообщил, в Украине наблюдается позитивная тенденция выздоровлений больных коронавирусом.

"Хорошая новость в том, что 256 пациентов выздоровел", - заявил Степанов

Напомним, в Украине за сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 13 украинцев, а общее количество летальных случаев возросло до 316.

Кроме того, в стране по состоянию на 5 мая заразились коронавирусом уже 12 697 человек, за сутки количество новых случаев уменьшилось. За минувшие сутки коронавирусом заболели 366 человек, из них 100 человек госпитализированы.

РБК-Украина ранее сообщало, что Кабинет министров анонсировал поэтапное ослабление карантинных ограничений в Украине с 11 мая. При этом сам карантин продлили до 22 мая.

Вместе с тем во Львовской области лабораторно подтверждено 514 случаев инфицирования коронавирусом, из которых 16 человек скончались и еще 106 пациентов выздоровели.

В Украине зафиксирован спад количества новых случаев коронавируса Во Львовской области зарегистрировали 514 случаев коронавируса
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