У Вінницькій області за добу одужали від коронавірусу 70 осіб

Ілюстративне фото (twitter com ChuBailiang)

В області найвищий показник серед одужалих від вірусу

У Вінницькій області від коронавірусної інфекції одужали 70 пацієнтів. Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров’я України.

Як повідомляється, у Вінницькій області за добу вилікувались від коронавірусу 70 осіб, загалом ця кількість складає 216 мешканців області, або 48% усіх виявлених хворих на коронавірус. Це найвищий показник серед регіонів країни.

Як зазначається, загалом в області зареєстровано 454 випадки зараження коронавірусом, з них 18 за останні 24 години.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що сьогодні в Україні від коронавірусної інфекції одужали 256 пацієнтів.

Також станом на 5 травня в Україні заразились коронавірусом вже 12 697 людей, за добу кількість нових випадків зменшилась. За минулу добу коронавірусом захворіли 366 осіб, з яких 100 осіб госпіталізували.

Разом з тим РБК-Україна раніше повідомляло, що Кабінет міністрів анонсував поетапне послаблення карантинних обмежень в Україні з 11 травня. При цьому сам карантин продовжили до 22 травня.