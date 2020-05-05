ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Вінницькій області за добу одужали від коронавірусу 70 осіб

Новини » Коронавірус     05.05.2020 - 11:28
У Вінницькій області за добу одужали від коронавірусу 70 осіб
Ілюстративне фото (twitter com ChuBailiang)

В області найвищий показник серед одужалих від вірусу

У Вінницькій області від коронавірусної інфекції одужали 70 пацієнтів. Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров’я України.

Як повідомляється, у Вінницькій області за добу вилікувались від коронавірусу 70 осіб, загалом ця кількість складає 216 мешканців області, або 48% усіх виявлених хворих на коронавірус. Це найвищий показник серед регіонів країни.

Як зазначається, загалом в області зареєстровано 454 випадки зараження коронавірусом, з них 18 за останні 24 години.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що сьогодні в Україні від коронавірусної інфекції одужали 256 пацієнтів.

Також станом на 5 травня в Україні заразились коронавірусом вже 12 697 людей, за добу кількість нових випадків зменшилась. За минулу добу коронавірусом захворіли 366 осіб, з яких 100 осіб госпіталізували.

Разом з тим РБК-Україна раніше повідомляло, що Кабінет міністрів анонсував поетапне послаблення карантинних обмежень в Україні з 11 травня. При цьому сам карантин продовжили до 22 травня.

Перший пацієнт з коронавірусом помер у Криму Румунія 15 травня почне скасовувати карантин
Новини України Винницкая областьКоронавірус
News
On Top