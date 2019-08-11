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В Винницкой области при столкновении автомобилей пострадали 8 человек

Новости » Происшествия    11.08.2019 - 15:28
В Винницкой области при столкновении автомобилей пострадали 8 человек
Фото: ДТП в Винницкой области (vn.npu.gov.ua)

Среди пострадавших есть дети

В Винницкой области при столкновении микроавтобуса Mercedes Sprinter и ВАЗ 2170 пострадали восемь человек, среди пострадавших - трое несовершеннолетних. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Авария произошла 10 августа около 21:35 на автодороге Немиров-Гайсин вблизи села Червоное Немировского района. По данным полиции, в крови водителя ВАЗа обнаружили содержание алкоголя 3,52 промилле.

Предварительно установлено, водитель автомобиля ВАЗ 2170, житель Немировского района, выезжая на главную дорогу, столкнулся с микроавтобусом Mersedes, которым управлял житель Закарпатской области, после чего микроавтобус съехал в кювет.

В результате аварии пострадали водитель микроавтобуса и семь пассажиров, среди которых дети в возрасте 6, 7 и 13 лет. Все пострадавшие доставлены в Немировскую больницу, угрозы их жизни нет.

Напомним, во Львовской области в субботу, 10 августа, произошло столкновение двух легковых автомобилей, жертвами которого стали 2 человека. Столкновение легковых автомобилей ВАЗ-21099 и Audi произошло около 16:15 на автодороге "Киев-Чоп".

Ранее сообщалось, что в Николаевской области в результате столкновение двух легковых автомобилей погиб один человек, еще двое пострадали. Событие произошло 4 августа на автодороге Николаев-Благовещенск вблизи поселка Новопетровское.

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