ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Вінницькій області в ДТП з мікроавтобусом постраждали вісім чоловік

Новини » Надзвичайні події    11.08.2019 - 15:28
У Вінницькій області в ДТП з мікроавтобусом постраждали вісім чоловік
Фото: ДТП у Вінницькій області (vn.npu.gov.ua)

Серед постраждалих є діти

У Вінницькій області при зіткненні мікроавтобуса Mercedes Sprinter і ВАЗ 2170 постраждали вісім людей, серед постраждалих - троє неповнолітніх. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Аварія сталася 10 серпня близько 21:35 на автошляху Немирів-Гайсин поблизу села Червоне Немирівського району. За даними поліції, в крові водія ВАЗа виявили вміст алкоголю 3,52 проміле.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля ВАЗ 2170, житель Немирівського району, виїжджаючи на головну дорогу, зіткнувся з мікроавтобусом Mersedes, яким керував житель Закарпатської області, після чого мікроавтобус з'їхав у кювет.

В результаті аварії постраждали водій мікроавтобуса і сім пасажирів, серед яких діти у віці 6, 7 і 13 років. Всі постраждалі доставлені в Немирівську лікарню, загрози їх життю немає.

Нагадаємо, у Львівській області в суботу, 10 серпня, сталося зіткнення двох легкових автомобілів, жертвами якого стали 2 людини. Зіткнення легкових автомобілів ВАЗ-21099 і Audi сталося близько 16:15 на автодорозі "Київ-Чоп".

Раніше повідомлялося, що в Миколаївській області в результаті зіткнення двох легкових автомобілів загинула одна людина, ще двоє постраждали. Подія сталася 4 серпня на автодорозі Миколаїв-Благовєщенськ поблизу селища Новопетрівське.

В ДТП на автодорозі Київ-Чоп загинули 2 людини У Дніпрі вантажівка зіткнулася зі "швидкою", є постраждалі
Новини України ДТПВинницкая область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся