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В Николаевской области в ДТП погиб человек, еще два пострадали

Новости » Происшествия    04.08.2019 - 19:16
В Николаевской области в ДТП погиб человек, еще два пострадали
Фото (facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev/)

ДТП произошло на 197 км автодороги Николаев-Благовещенск возле села Новопетровское

В результате дорожно-транспортного происшествия 4 августа в Николаевской области погиб один человек, еще двое пострадали. О этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на  пресс-службу Национальной полиции области.

Сообщается, что сегодня около 12:30 на 197 км автодороги Николаев-Благовещенск возле села Новопетровское произошло столкновение автомобилей Skoda Octavia и Opel Vectra. Водитель автомобиля Opel Vectra от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия, пассажирки обоих транспортных средств с телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение.

Правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 УК Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет без права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, в Харьковской области в городе Люботине в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.

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