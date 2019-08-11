В ДТП на трассе Киев-Чоп погибли два человека

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В результате ДТП погибли 2 человека

Во Львовской области в субботу, 10 августа, произошло столкновение двух легковых автомобилей, жертвами которого стали 2 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

По предварительным данным правоохранителей, столкновение легковых автомобилей ВАЗ-21099 и Audi произошло около 16:15 на автодороге "Киев-Чоп".

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли пассажирки ВАЗа в возрасте 32 и 72 года. Женщины погибли на месте происшествия от полученных в результате столкновения травм. Также пострадали водители транспортных средств, они были госпитализированы.

"Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет", - добавили в полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области в результате столкновение двух легковых автомобилей погиб один человек, еще двое пострадали. Событие произошло 4 августа на автодороге Николаев-Благовещенск вблизи поселка Новопетровское.

РБК-Украина писало, что в Одесской области в конце июля произошло столкновение легковых автомобилей Opel и Honda. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 4 человека, среди которых один ребенок.