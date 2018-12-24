В Винницкой области в результате аварии пострадали четыре человека

Фото: место аварии (vn.npu.gov)

Трое пассажиров микроавтобуса были госпитализированы в больницу

24 декабря около 8.00 часов утра в селе Лукашовка Винницкой области столкнулись микроавтобус Ford Transit с автобусом Van Hool, в результате аварии пострадали четверо людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Винницкой области.

Сообщается, что водитель микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением, в результате чего транспортное средство развернуло несколько раз и вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом Van Hool международного сообщения Одесса-Бары, который двигался в направлении Винницы.

"В результате удара автобус отбросило в забор одного из дворов населенного пункта. В автобусе пассажиров не было", - говорится в сообщении.

Отмечается, трое пассажиров микроавтобуса были госпитализированы в больницу. Еще один пассажир после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался.

Напомним, 24 декабря в Новомосковске (Днепропетровская область) в результате столкновение двух легковых автомобилей погиб человек.

Также 21 декабря на автодороге Киев-Одесса столкнулись грузовик и легковой автомобиль, пытаясь избежать аварии, в кювет сьехал пассажирский автобус Одесса-Киев.