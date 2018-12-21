На трасі Київ-Одеса пасажирський автобус з'їхав у кювет

Фото: на автодорозі Київ-Одеса (facebook.com/gunp.odessa)

Автобус з'їхав у кювет, намагаючись об'їхати ДТП на трасі

На автодорозі Київ-Одеса зіткнулися вантажівка і легковий автомобіль, намагаючись уникнути аварії, в кювет з'їхав пасажирський автобус "Одеса-Київ". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.

Повідомляється, що на узвозі біля села Знам'янка Іванівського району, у зв'язку зі складними погодними умовами (туман, ожеледиця), сталося зіткнення між вантажівкою та автомобілем "Таврія". Намагаючись уникнути аварії, в кювет з'їхав автобус сполученням "Одеса-Київ", в салоні якого знаходилися 20 пасажирів.

Крім того, учасниками дорожньо-транспортної пригоди стали ще кілька автомобілів, які отримали травми. За попередніми даними, в результаті аварії постраждала одна людина.

На місці події працюють поліцейські, рятувальники ДСНС та облавтодору. Обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовуються.

Фото (facebook.com/gunp.odessa)

Нагадаємо, сьогодні вранці під Києвом перекинувся маршрутний автобус з пасажирами, в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали вісім людей.