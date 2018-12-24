У Вінницькій області внаслідок аварії постраждали чотири людини

Фото: місце аварії (vn.npu.gov)

Троє пасажирів мікроавтобуса були госпіталізовані до лікарні

24 грудня близько 8.00 години ранку у селі Лукашівка Вінницької області зіткнулись мікроавтобус Ford Transit з автобусом Van Hool, в результаті аварії постраждали четверо людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Вінницької області.

Повідомляється, що водій мікроавтобуса Ford Transit не впорався з керуванням, в результаті чого транспортний засіб розвернуло декілька разів та винесло на зустрічну смугу, де відбулося зіткнення з автобусом Van Hool міжнарожного сполучення Одеса-Бари, що рухався в напрямку Вінниці.

"Внаслідок удару автобус відкинуло у паркан одного із дворів населеного пункту. У автобусі пасажирів не було", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, троє пасажирів мікроавтобуса були госпіталізовані до лікарні. Ще один пасажир після отримання медичної допомоги від госпіталізації відмовився.

Нагадаємо, 24 грудня у Новомосковську (Дніпропетровська область) внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинула людина.

Також 21 грудня на автодорозі Київ-Одеса зіткнулися вантажівка і легковий автомобіль, намагаючись уникнути аварії, в кювет з'їхав пасажирський автобус Одеса-Київ.