Адвокату Рыбину сожгли автомобиль

Фото: сожженный автомобиль Рыбина (facebook.com/valadvocat)

Его автомобиль находился в подземном паркинге, там же его и подожгли

Адвокату Валентину Рыбину, который защищал интересы харьковских экс-"беркутовцев", а также обвиняемого в войне на Донбассе на стороне боевиков бразильца Рафаэля Лусварги, сожгли автомобиль. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на канал 112.

Сообщается, что его автомобиль находился в подземном паркинге, там же его и подожгли. На месте происшествия работали пожарные.

Черти! Опубліковано Валентином Рыбиним Понеділок, 24 грудня 2018 р.

Как известно, Рыбин защищает подозреваемого в планировании теракта против первых лиц государства Владимира Рубана, обвиняемого в государственной измене бывшего переводчика премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислава Ежова, обвиняемого в участии в незаконных вооруженных формированиях и в террористической организации на Донбассе гражданина Бразилии Рафаэля Маркуса Лусварги.

Напомним, 18 октября Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области продлил на 60 суток до 12 декабря срок ареста гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, обвиняемого в участии в террористической организации и незаконных вооруженных формированиях.

Отметим, что 4 мая 2018 года праворадикалы по организации С14 задержали бразильца в Киеве и доставили в СБУ. По данным организации, Лусварги с сентября 2014 года по май 2015 года находился в составе подразделения "ДНР" "Викинг" и выполнял функции управляющего ротой, инструктора и разведчика, а также принимал участие в боевых действиях в Донецкой области.