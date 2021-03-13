В Винницкой области произошел пожар в одноэтажной кемпинг-гостинице, никто не пострадал

В Винницкой области в одноэтажном здании кемпинг-гостиницы произошел пожар. Обошлось без пострадавших.

Пожар произошел на площади 200 квадратных метров.

"13 марта в 12:43 в селе Косаново Гайсинского района Винницкой области в одноэтажном здании кемпинг-отеля возник пожар на площади 200 кв. м., обошлось без жертв и пострадавших", - указано в сообщении.

Отмечается, что спасатели локализовали пожар в 13:22 и полностью ликвидировали в 13:50.

К тушению от спасателей привлекли 16 человек и 4 единицы техники.