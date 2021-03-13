У Вінницькій області сталася пожежа в одноповерховому кемпінг-готелі, ніхто не постраждав
У Вінницькій області в одноповерховій будівлі кемпінг-готелю сталася пожежа. Обійшлося без постраждалих.
Пожежа сталася на площі 200 квадратних метрів.
"13 березня о 12:43 у селі Косанове Гайсинського району Вінницької області в одноповерховій будівлі кемпінг-готелю виникла пожежа на площі 200 кв. м., обійшлося без жертв і постраждалих", - зазначено в повідомленні.
Відзначається, що рятувальники локалізували пожежу о 13:22 і повністю ліквідували о 13:50.
До гасіння від рятувальників залучили 16 осіб та 4 одиниці техніки.
Нагадаємо, за фактом пожежі в будинку для літніх людей у Києві, який обійшовся без постраждалих, відкрили кримінальну справу.
Як писало РБК-Україна, раніше міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов вимагав посилити відповідальність за порушення протипожежної безпеки.
У кінці січня у Харкові в результаті пожежі в будинку для літніх людей загинули 15 осіб. Трагедія сталася через обігрівач, який привів до великого навантаження на електромережу та короткого замикання.