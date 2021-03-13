ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Вінницькій області сталася пожежа в одноповерховому кемпінг-готелі, ніхто не постраждав

Новость на русском → Вінницька область, Субота 13 березня 2021 21:23
У Вінницькій області сталася пожежа в одноповерховому кемпінг-готелі, ніхто не постраждав Фото: пожежа (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Юлія Струк

У Вінницькій області в одноповерховій будівлі кемпінг-готелю сталася пожежа. Обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Facebook.

У Вінницькій області сталася пожежа в одноповерховому кемпінг-готелі, ніхто не постраждав

Пожежа сталася на площі 200 квадратних метрів.

"13 березня о 12:43 у селі Косанове Гайсинського району Вінницької області в одноповерховій будівлі кемпінг-готелю виникла пожежа на площі 200 кв. м., обійшлося без жертв і постраждалих", - зазначено в повідомленні.

Відзначається, що рятувальники локалізували пожежу о 13:22 і повністю ліквідували о 13:50.

До гасіння від рятувальників залучили 16 осіб та 4 одиниці техніки.

Нагадаємо, за фактом пожежі в будинку для літніх людей у Києві, який обійшовся без постраждалих, відкрили кримінальну справу.

Як писало РБК-Україна, раніше міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов вимагав посилити відповідальність за порушення протипожежної безпеки.

У кінці січня у Харкові в результаті пожежі в будинку для літніх людей загинули 15 осіб. Трагедія сталася через обігрівач, який привів до великого навантаження на електромережу та короткого замикання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події пожежа ДСНС Винницкая область
NEWS
У Норвегії трьох вакцинованих AstraZeneca медиків госпіталізували з тромбами
У Норвегії трьох вакцинованих AstraZeneca медиків госпіталізували з тромбами
DAILY
Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації