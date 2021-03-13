У Вінницькій області сталася пожежа в одноповерховому кемпінг-готелі, ніхто не постраждав

У Вінницькій області в одноповерховій будівлі кемпінг-готелю сталася пожежа. Обійшлося без постраждалих.

Пожежа сталася на площі 200 квадратних метрів. "13 березня о 12:43 у селі Косанове Гайсинського району Вінницької області в одноповерховій будівлі кемпінг-готелю виникла пожежа на площі 200 кв. м., обійшлося без жертв і постраждалих", - зазначено в повідомленні. Відзначається, що рятувальники локалізували пожежу о 13:22 і повністю ліквідували о 13:50. До гасіння від рятувальників залучили 16 осіб та 4 одиниці техніки.