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Минрегион требует усилить ответственность за нарушения противопожарной безопасности

Новина українською → Украина, Пятница 12 марта 2021 12:39
Минрегион требует усилить ответственность за нарушения противопожарной безопасности Фото: шеврон ГСЧС Украины (УНИАН)
Автор: Андрей Василюк

Минрегион требует усиления ответственности местной власти за ненадлежащее соблюдение противопожарной безопасности. В случае чрезвычайных происшествий с человеческими жертвами или материальными потерями будут громкие уголовные дела.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов после заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Я требую усиления ответственности местной власти за ненадлежащее соблюдение противопожарной безопасности. Уверяю, что в случае чрезвычайных событий, которые приводят к человеческим жертвам или материальным потерям - будут громкие уголовные дела. Все ответственные - понесут наказание", - написал министр.

Он отметил, что регионы должны срочно завершить подготовку по противодействию чрезвычайным ситуациям весенне-летнего периода

"Приоритетной задачей является эффективная подготовка всех регионов к противодействию чрезвычайным ситуациям весенне-летнего периода. С этой целью будут проведены проверки готовности сил и средств быстрого реагирования", - говорится в сообщении.

В заседании, в котором принимали участие члены Государственной комиссии и руководство областных и Киевской городской госадминистраций, рассмотрели состояние подготовки мест массового отдыха на водных объектах Украины, а также обсудили вопросы обеспечения потребностей населения и отраслей экономики водными ресурсами в случае наступления маловодья.

Минрегион пообещал, что в рамках своей компетенции будет контролировать установленные режимы работы водохранилищ и водохозяйственных систем.

"В случае возникновения дефицита воды будут приняты все необходимые меры по рациональному использованию ресурсов. Приоритет будет отдаваться использованию воды для питьевых и бытовых нужд населения. По результатам заседания Комиссии центральные и местные органы исполнительной власти получили поручение", - сообщил Чернышов.

Напомним, утром 12 марта в Киеве произошел пожар в доме для пожилых людей. Из здания эвакуировали 80 человек, жертв и пострадавших нет.

Возгорание произошло сегодня утром, 12 марта, в 5:51 в Подольском районе столицы по улице Лесозащитная, 11-б. Загорелась кровля дома для людей пожилого возраста "Серебряный возраст".

Пожар удалось локализовать в 6:55, ликвидировать - в 7:17.

В конце января в Харькове в результате пожара в нелегальном доме престарелых погибли 15 человек. Впоследствии в стране начались масштабные проверки домов для пожилых людей.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании реестра домов для пожилых людей в Украине.

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