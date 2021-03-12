Минрегион требует усилить ответственность за нарушения противопожарной безопасности

Минрегион требует усиления ответственности местной власти за ненадлежащее соблюдение противопожарной безопасности. В случае чрезвычайных происшествий с человеческими жертвами или материальными потерями будут громкие уголовные дела.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов после заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Я требую усиления ответственности местной власти за ненадлежащее соблюдение противопожарной безопасности. Уверяю, что в случае чрезвычайных событий, которые приводят к человеческим жертвам или материальным потерям - будут громкие уголовные дела. Все ответственные - понесут наказание", - написал министр.

Он отметил, что регионы должны срочно завершить подготовку по противодействию чрезвычайным ситуациям весенне-летнего периода

"Приоритетной задачей является эффективная подготовка всех регионов к противодействию чрезвычайным ситуациям весенне-летнего периода. С этой целью будут проведены проверки готовности сил и средств быстрого реагирования", - говорится в сообщении.

В заседании, в котором принимали участие члены Государственной комиссии и руководство областных и Киевской городской госадминистраций, рассмотрели состояние подготовки мест массового отдыха на водных объектах Украины, а также обсудили вопросы обеспечения потребностей населения и отраслей экономики водными ресурсами в случае наступления маловодья.

Минрегион пообещал, что в рамках своей компетенции будет контролировать установленные режимы работы водохранилищ и водохозяйственных систем.

"В случае возникновения дефицита воды будут приняты все необходимые меры по рациональному использованию ресурсов. Приоритет будет отдаваться использованию воды для питьевых и бытовых нужд населения. По результатам заседания Комиссии центральные и местные органы исполнительной власти получили поручение", - сообщил Чернышов.