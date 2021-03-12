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По факту пожара в доме престарелых в Киеве открыли дело

Новина українською → Киев, Пятница 12 марта 2021 14:31
По факту пожара в доме престарелых в Киеве открыли дело Фото: в Киеве горел дом престарелых в Оболонском районе (kyiv.gp.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

По факту пожара в доме престарелых в Киеве, который обошелся без пострадавших, открыли уголовное дело. Инцидент квалифицировали как нарушение требований пожарной безопасности.

Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Киева.

Сообщается, что около 06:00 в доме престарелых "Серебряный век" на улице Лесозащитной возник пожар на четвертом мансардном этаже.

"Из помещения эвакуировали 65 человек - персонал и жильцов пансионата. Возгорание оперативно ликвидировано силами ГСЧС. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На месте продолжает работать следственно-оперативная группа. Обзор территории проводится с участием прокуроров местной прокуратуры. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов потребовал ужесточить ответственность за нарушения противопожарной безопасности.

Отметим, в конце января в Харькове в результате пожара в доме престарелых погибли 15 человек. Трагедия произошла из-за обогревателя, который привел к большой нагрузке на электросети и короткому замыканию. Кроме того, в здании не были установлены системы противопожарной защиты, ответственность за пожар возлагается на владельцев.

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