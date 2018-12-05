В Винницкой области полиция на блокпосту нашла наркотики в автомобиле

Фото: обнаруженые принадлежности для изготовления наркотиков (npu.gov.ua)

Кроме того, водитель был в состоянии алкогольного опьянения

На блокпосту в Бершадском районе полицейские остановили автомобиль, в котором пьяный водитель перевозил амфетамин, принадлежности для изготовления наркотических средств и три единицы холодного оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Винницкой области.

Как отмечается, около 5:30 в селе Джуринка полицейские во время проверки автомобиля "ВАЗ 2109" обнаружили в багажнике сумку с принадлежностями для изготовления наркотических средств. Кроме этого, в машине находились полиэтиленовые пакетики с наркотическим веществом, похожим на амфетамин, весом около 10 граммов и три ножа с признаками холодного оружия.

Общаясь 39-летним жителем Черкасской области, полицейские почувствовали резкий запах алкоголя. Во время проверки выяснилось, что за рулем он находился в состоянии опьянения.

Водитель и его 32-летний пассажир оправдывались, что изготавливали амфетамин исключительно для собственного употребления.

Полиция начала по данному факту следствие. Запрещенные предметы и вещества направили на экспертизу. Водителя и пассажира задержали. Им грозит до 3 лет лишения свободы.

Отмечается, с 26 ноября полиция Винницкой области работает в усиленном режиме. На территории области круглосуточно работают мобильные посты и блокпосты.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на пяти автодорогах на вьезде в Винницу установили блокпосты, на которых дежурят правоохранители.

Кроме того, в Виннице из-за военного положения усилили охрану стратегических объектов, в частности, Водоканала и телецентра.