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У Вінницькій області поліція на блокпосту знайшла наркотики в автомобілі

Новини » Надзвичайні події    05.12.2018 - 19:39
У Вінницькій області поліція на блокпосту знайшла наркотики в автомобілі
Фото: виявлене приладдя для виготовлення наркотиків (npu.gov.ua)

Крім того, водій був в стані алкогольного сп'яніння

На блокпосту у Бершадському районі поліцейські зупинили автомобіль, у якому п'яний водій перевозив амфетамін, приладдя для виготовлення наркотичних засобів та три одиниці холодної зброї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Вінницької області.

Як зазначається, близько 5:30 у селі Джуринка поліцейські під час перевірки автомобіля "ВАЗ 2109"  виявили у багажнику сумку з приладдям для виготовлення наркотичних засобів. Крім цього, у машині знаходилися поліетиленові пакетики з наркотичною речовиною, схожою на амфетамін, вагою близько 10 грамів та три ножа з ознаками холодної зброї.

Спілкуючись 39-річним жителем Черкаської області, поліцейські відчули різкий запах алкоголю. Під час перевірки, з’ясувалось, що за кермом він знаходився в стані сп’яніння.

Водій та його 32-річний пасажир виправдовувалися, що виготовляли амфетамін  виключно для власного вживання. 

Поліція розпочала за даним фактом слідство. Заборонені предмети та речовини направили на експертизу. Водія та пасажира затримали. Їм загрожує до 3 років позбавлення волі. 

Зазначається, з 26 листопада поліція Вінниччини працює в посиленому режимі. На території області цілодобово працюють мобільні пости та блокпости.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на п'яти автошляхах на в'їзді в Вінницю встановили блокпости, на яких чергують правоохоронці. 

Крім того, у Вінниці через воєнний стан посилили охорону стратегічних об'єктів, зокрема, Водоканалу та телецентру. 

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