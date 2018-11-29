У Вінниці через воєнний стан посилять охорону Водоканалу і телецентру

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

У Вінницькій ОДА заявили про посилення охорони стратегічних об'єктів

У Вінниці через воєнний стан посилять охорону стратегічних об'єктів, зокрема, Водоканалу та телецентру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання 0432.ua.

Як повідомляється, голова Вінницької облдержадміністрації Валерій Коровій в ході брифінгу повідомив про посилення охорони стратегічних об'єктів у Вінницькій області та в обласному центрі.

"Нацполіцією і Національною гвардією у зв'язку з військовим станом посилений режим охорони стратегічних об'єктів. Затверджено їх перелік, з цими об'єктами укладені відповідні угоди. Йдеться наприклад про телецентр, Водоканал та інші об'єкти, які забезпечують життєдіяльність", - сказав Коровій.

Крім того, він закликав жителів міста і області не фотографувати і не викладати в мережу подібні заходи, а також передислокацію військових частин і військової техніки.

"У нас по Вінницькій області проходять відповідні магістралі і ми будемо свідками переміщення військової техніки", - зазначив Коровій.

Нагадаємо, в 10 областях України, в тому числі і у Вінницькій, до 26 грудня введено воєнний стан.

Як повідомлялося, через воєнний стан у Сумській області заборонили полювати, знаходиться в прикордонних районах без документів і продавати алкоголь військовим.