В Винницкой области полицейский совершил самоубийство

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Обстоятельства и причины трагедии выясняются

В Винницкой области вчера, 21 декабря, был обнаружен мертвым, с огнестрельным ранением, полицейский, который находился на службе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Как сообщается, тело правоохранителя с огнестрельным ранением было обнаружено вблизи административного здания Гниванского отделения полиции (Винницкая обл.). В полиции считают, что правоохранитель совершил самоубийство.

"По факту гибели полицейского открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины с пометкой "самоубийство". Все обстоятельства и причины трагедии выясняются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области в двух учреждениях несвободы - в следственном изоляторе и в колонии - в один день произошли два самоубийства. По факту обоих самоубийств зарегистрированы уголовные производства по статье 115 Уголовного кодекса Украины.

Добавим, что в Киеве пьяный полицейский напал на двенадцатилетнюю девочку и отобрал телефон. Происшествие случилось 20 декабря около 18:00, в одном из столичных скверов.