Прокуратура расследует два самоубийства в СИЗО и в колонии Одесской области

Иллюстративное фото (УНИАН)

События произошли в разных учреждениях несвободы

В Одесской области в двух учреждениях несвободы - в следственном изоляторе и в колонии - в один день произошли два самоубийства. Сейчас прокуратура Одесской области и одесская местная прокуратура расследуют эти случаи, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Правоохранители, в частности, проводят проверки одесского следственного изолятора и "Южной исправительной колонии №51", где отбывают наказание впервые осужденные. Известно, что оба самоубийства произошли в один день - 30 ноября, однако известно о них стало недавно.

Выяснилось, самоубийство в одесском следственном изоляторе произошло в дворике для прогулок. Один из подсудимых вышел туда без сопровождения и повесился. Предполагают, что веревку подсудимый он принес с собой, хотя и, в соответствии с внутренним распорядком его должны были обыскать перед выходом на прогулку.

"Его действительно нашли на дворике для прогулок, по этому факту проводится проверка областной прокуратурой", - сказал начальник отдела прокуратуры Одесской области Владимир Коломиец, добавив, что второй заключенный также повесился.

Коломиец отметил, что по факту самоубийства в 51 колонии проверку проводит одесская местная прокуратура №2.

"Там это (самоубийство, - ред.) произошло в помещении. Никаких записок не было, провели опрос работников, заключенных и осужденных. Выясняются возможные причины и обстоятельства", - добавил он.

В прокуратуре указывают, что по поводу обоих самоубийств зарегистрированы уголовные производства по статье 115 Уголовного кодекса Украины. Также прокуроры уточняют, что эти двое подсудимых между собой не связаны.

"По имеющейся информации, они не были знакомы, проходили по разным уголовным производствах, телефонной связи между ними не было", - сказал Коломиец.

Напомним, в ноябре младшего инспектора Лукьяновского СИЗО в Киеве задержали при попытке пронести на территорию режимного учреждения наркотики.