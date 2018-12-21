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В Киеве задержали полицейского за нападение на подростка

Новости » Происшествия    21.12.2018 - 11:33
В Киеве задержали полицейского за нападение на подростка
Иллюстративное фото (facebook.com/natalya.sargsyan)

Пьяный полицейский отобрал у девочки телефон

В Киеве пьяный полицейский напал на двенадцатилетнюю девочку и отобрал телефон. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Сообщается, что ГБР расследует нападение двух мужчин на 12-летнюю девочку, одним из которых оказался правоохранителем.

"Происшествие случилось вчера, 20 декабря, около 18:00, в одном из столичных скверов. Полицейский отобрал у девочки мобильный телефон", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что одним из нападавших является сержант полиции ГУНП в Киеве. Во время преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Нападавший задержан.

Напомним, как ранее сообщал Styler, нападение произошло в парке за кинотеатром "Тампере". По словам матери пострадавшей, мужчины угрожали девочке ножом.

Ранее в Харькове работник полиции охраны в одном из супермаркетов задержал мужчину за кражу товара. По данным правоохранителей, покупатель достал нож и нанес ему несколько колото-резаных ран, после чего полицейский применил табельное оружие и застрелил мужчину. Дело расследуют следователи ГБР.

 

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