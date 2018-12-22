У Вінницькій області поліцейський скоїв самогубство

Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Обставини і причини трагедії з'ясовуються

У Вінницькій області вчора, 21 грудня, було виявлено мертвим, з вогнепальним пораненням, поліцейського, який перебував на службі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Як повідомляється, тіло правоохоронця з вогнепальним пораненням було виявлено поблизу адміністративної будівлі Гніванського відділення поліції (Вінницька обл.). В поліції вважають, що правоохоронець вчинив самогубство.

"За фактом загибелі поліцейського відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК України з приміткою "самогубство". Усі обставини і причини трагедії з’ясовуються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одеській області у двох установах несвободи - у слідчому ізоляторі та в колонії - в один день сталися два самогубства. За фактом обох самогубств зареєстровані кримінальні провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України.

Додамо, що у Києві п'яний поліцейський напав на дванадцятирічну дівчинку і відібрав телефон. Подія трапилася 20 грудня близько 18:00, в одному зі столичних скверів.