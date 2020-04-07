В Винницкой области мужчина устроил стрельбу и ранил четырех спецназовцев

В Шаргороде Винницкой области мужчина устроил стрельбу и ранил четырех спецназовцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Винницкой области.

Сообщается, что вчера вечером местная полиция получила сообщение о том, что 52-летний мужчина вел себя неадекватно, размахивал оружием и угрожал его применить. На место выехала следственно-оперативная группа.

"Нарушитель отказался общаться с работниками полиции, а затем, выйдя на улицу, произвел несколько выстрелов из ружья вверх, угрожая полицейским расправой. Мужчина вел себя неадекватно, на просьбы полицейских успокоиться и отдать оружие - не реагировал, после чего закрылся в доме, где находился его пожилой отец", - говорится в сообщении.

В результате было принято решение провести спецоперацию с привлечением спецназа КОРД. Во время штурма он стрелять из ружья и пистолета по спецназовцам, в результате чего ранил четырех из них. Затем бойцы отвлекли внимание, разбив окно, после чего другие выбили дверь и задержали мужчину. У него изъяли охотничье ружье и пистолет, угрозы жизни раненых нет.

Нарушитель при задержании получил ранения, сейчас он находится под охраной полиции в больнице. Открыто уголовное дело за насилие в отношении работника правоохранительного органа и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Фото: место инцидента (vn.npu.gov.ua)

Напомним, накануне в Николаеве произошло покушение на бизнесмена Михаила Титова, известного по прозвищу "Мультик".

Полиция не исключает, что покушение совершил снайпер.