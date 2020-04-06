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Опубликовано видео с места покушения на бизнесмена "Мультика"

Новости » Происшествия     06.04.2020 - 18:48
Опубликовано видео с места покушения на бизнесмена "Мультика"
Фото: место покушения на "Мультика" (mk.npu.gov.ua)

Михаилу Титову прострелили шею

В сети появилось видео с места покушения на николаевского бизнесмена Михаила Титова по прозвищу "Мультик". Видео опубликовано на сайте полиции Николаевской области.

На видеозаписи, которую обнародовала полиция, видно гильзу от патрона возле места происшествия.

Как пишут местные СМИ, пуля попала Титову в шею, возле уха, отрикошетила от позвоночника и раздробила часть нижней челюсти. В результате пострадавший потерял много крови и получил сотрясение спинного мозга.

По данным источников издания "Преступности.НЕТ" в полиции Николаевской области, Титова мог ранить снайпер.

Отметим, покушение на бизнесмена произошло во дворе офисного центра "Техноконтракт" в Николаеве. Информация о втором пострадавшем в результате стрельбы не подтвердилась.

Напомним, в августе 2017 года Титова арестовывали по делу о создании группировки, которая с 2008 года занималась угрозами убийством, лишением свободы людей, рэкетом, рейдерством, угонами и хищением государственных средств. Осенью следующего года он вышел на свободу.

СМИ называют Титова криминальным авторитетом. Ранее он был осужден за двойное убийство.

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