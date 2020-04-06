В центре Николаева произошла стрельба, ранен бизнесмен

Фото: место стрельбы в Николаеве (mk.npu.gov.ua)

По данным местных СМИ, ранен бизнесмен Михаил Титов

В Николаеве возле бизнес-центра по пр. Центральному произошла стрельба, во время которой получил огнестрельное ранение местный бизнесмен. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

По данным местного издания Novosti N, в голову был ранен известный в Николаеве бизнесмен Михаил Титов, известный как "Мультик". В данный момент он находится в реанимации.

В полиции отметили, что по данному факту полицейские начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 "Покушение на умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.

Местные СМИ пишут, что во дворе офисного центра "Техноконтракт" в Николаеве произошел вооруженный конфликт с применением огнестрельного оружия.

Ранее в Николаеве пьяные правоохранители устроили драку со стрельбой. В результате противоправных действий сотрудников полиции пострадал житель города. Пострадавший получил несколько огнестрельных ранений и ушибы головы.

Напомним, в Херсонской области следователи расследуют обстоятельства нарушения правил обращения с оружием, что причинило смерть военнослужащего.