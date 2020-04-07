У Вінницькій області чоловік влаштував стрілянину і поранив чотирьох спецназівців

У Шаргороді Вінницької області чоловік влаштував стрілянину і поранив чотирьох спецназівців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Вінницької області.

Повідомляється, що вчора ввечері місцева поліція отримала повідомлення про те, що 52-річний чоловік вів себе неадекватно, розмахував зброєю і погрожував її застосувати. На місце виїхала слідчо-оперативна група.

"Порушник відмовився спілкуватися з працівниками поліції, а потім, вийшовши на вулицю, зробив кілька пострілів з рушниці вгору, погрожуючи поліцейським розправою. Чоловік вів себе неадекватно, на прохання поліцейських заспокоїтися і віддати зброю - не реагував, після чого закрився в будинку, де знаходився його старенький батько", - йдеться в повідомленні.

В результаті було прийнято рішення провести спецоперацію із залученням спецназу КОРД. Під час штурму він стріляти з рушниці та пістолету по спецназівцям, в результаті чого поранив чотирьох з них. Потім бійці відвернули увагу, розбивши вікно, після чого інші вибили двері і затримали чоловіка. У нього вилучили мисливську рушницю і пістолет, загрози життю поранених немає.

Порушник під час затримання отримав поранення, зараз він перебуває під охороною поліції в лікарні. Відкрито кримінальну справу за насильство щодо працівника правоохоронного органу та посягання на життя співробітника правоохоронного органу.

Фото: місце інциденту (vn.npu.gov.ua)

Нагадаємо, напередодні в Миколаєві стався замах на бізнесмена Михайла Титова, відомого на прізвисько "Мультик".

Поліція не виключає, що замах здійснив снайпер.