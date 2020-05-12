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В Винницкой области коронавирусом заразились чиновники РГА и райсовета

Новости » Коронавирус     12.05.2020 - 16:30
В Винницкой области коронавирусом заразились чиновники РГА и райсовета
Иллюстративное фото (flickr)

В Жмеринском районе зафиксировали вспышку вируса

За сутки в Жмеринском районе Винницкой области коронавирусом инфицировались 12 человек, среди заболевших - работники районной государственной администрации и районного совета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Винницкой ОГА.

Всего с начала эпидемии в Жмеринском районе было зарегистрировано 25 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Почти половина из них - больные, у которых вирус обнаружили за минувшие сутки.

"Среди заболевших - работники районной государственной администрации и районного совета. Эпидемиологическое расследование данных случаев заболевания продолжается, уточняют и обследуют все контакты обнаруженных инфицированных лиц", - говорится в сообщении.

Глава ОГА Владислав Скальский уточнил, что не контактировал с инфицированными чиновниками, в частности, с новым руководителем Жмеринской РГА, поскольку во время карантина общение чиновников происходит онлайн.

"Беседу с новоназначенным главой Жмеринской РГА я провел в режиме ZOOM-конференции и не имел с ним встречи", - отметил Скальский.

Всего за минувшие сутки в Винницкой области подтвердили 27 новых случаев заболевания COVID. В регионе коронавирусной инфекцией заболели 580 человек. Больше всего инфицированных в Виннице - 300 пациентов.

Напомним, количество новых случаев коронавируса в Украине сокращается второй день подряд. За минувшие сутки было зарегистрировано 375 случаев заболевания, накануне сообщалось о 416 новых заражениях.

Теги Новости Украины Районная государственная администрацияВинницкая областьКоронавирус
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