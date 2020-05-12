У Вінницькій області коронавірусом заразилися чиновники РДА та райради

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У Жмеринському районі зафіксували спалах вірусу

За добу у Жмеринському районі Вінницької області коронавірусом інфікувалися 12 громадян, серед захворілих - працівники районної державної адміністрації та районної ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Вінницької ОДА.

Загалом з початку епідемії у Жмеринському районі зареєстровано 25 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. Майже половина з них - хворі, у яких вірус виявили за минулу добу.

"Серед захворілих - працівники районної державної адміністрації та районної ради. Епідеміологічне розслідування даних випадків захворювання продовжується, уточнюють та обстежують усі контакти виявлених інфікованих осіб", - йдеться у повідомленні.

Голова ОДА Владислав Скальський уточнив, що не контактував з інфікованими чиновниками, зокрема, з новим головою Жмеринської РДА, оскільки на час карантину спілкування посадовців відбувається онлайн.

"Бесіду з новопризначеним головою Жмеринської РДА я провів в режимі ZOOM-конференції та не мав з ним зустрічі", - зазначив Скальський.

Загалом за минулу добу у Вінницькій області підтвердили 27 нових випадків захворювання на COVID. У регіоні коронавірусну інфекцію зафіксували у 580 осіб. Найбільше інфікованих у Вінниці - 300 пацієнтів.

Нагадаємо, кількість нових випадків коронавірусу в Україні скорочується другий день підряд. За минулу добу було зареєстровано 375 випадків захворювання, напередодні повідомлялося про 416 нових заражень.