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Число новых случаев коронавируса в Украине сокращается второй день подряд

Новости » Коронавирус     12.05.2020 - 09:07
Число новых случаев коронавируса в Украине сокращается второй день подряд
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Официальные данные опубликовал Минздрава

По состоянию на утро 12 мая в Украине фиксируют 16023 зараженных коронавирусом COVID-19, что на 375 больше, чем было вчера. Об этом сообщил на брифинге глава Минздрава, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что в Украине фиксируют спад новых случаев коронавируса второй день подряд. Вчера было 416, а сегодня 375.

"За прошедшие сутки заболело 375 человек, из них 22 ребенка и 88 медицинских работников. Госпитализированы 116 человек За последние сутки зафиксировано 17 летальных случаев, большинство из которых имели сопутствующее заболевание. При этом, 85 пациентов выздоровели", - заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Напомним, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина рассказал, что комиссия Минздрава проведет расследование причин высокого количества больных коронавирусом в Черновицкой области.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области из-за вспышки коронавируса среди медицинских работников на две недели закрыли городскую больницу №2. В заведении проведут полную дезинфекцию помещений, а все сотрудники будут проверены с помощью ПЦР-тестирования.

Теги Новости Украины болезньКоронавирус
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