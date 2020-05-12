В Винницкой области коронавирус зафиксировали у 580 человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В области от коронавирусной инфекции выздоровели 309 пациентов

В настоящее время в Винницкой области коронавирус зарегистрирован у 580 человек, из них также заболели 38 детей. Об этом сообщает пресс-служба Винницкого областного лабораторного центра Минздрава Украины.

Как сообщается, коронавирус был подтвержден на 26 административных территориях: в г. Винница - 300, в Калиновском районе - 73, в Винницком районе - 35, в Жмеринском районе - 25, в Тростянецком районе - 18, в Гайсинском и Погребищенском районах - по 13, в Литинском районе - 12, в Барском районе - 11, в Козятинском, Немировском, Томашпольском районах - по 10.

Также болезнь была подтверждена в Липовецком, Муровано-Куриловецкий, Оратовском, Тывровском, Тульчинском, Хмельницком, Ямпольском районах - по 5, в Крыжопольском, Могилев-Подольском, Черновицком районах - по 3, в Ильинецком районе и в г Ладыжин - по 2, в Бершадском и Шаргородском районах - по 1 случаю.

Как отмечается в области от коронавирусной инфекции выздоровели 309 пациентов.

Напомним, в Украине лабораторно подтверждено 16 023 случая COVID-19, из них 375 за последние 24 часа.